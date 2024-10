Zlatko Zahovič se bi naj vračal v nogomet – to o njegovem novem delovnem mestu pravijo mediji Lokalec.si Srbski mediji so danes postregli s pravo bombo. “Zlatko Zahović kandidat za športnega direktorja Partizana!” se glasi naslov na Telegrafu, kjer poročajo, da je nekdanji športni direktor Maribora glavna želja velikana s Humske Pišejo, da gre za vrnitev Zahoviča v Partizan, saj je le-ta nekoč, natančneje od leta 1989 do 1993 nosil dres Partizana. Zapišejo še, da je kot športni direktor Maribora dela ...

