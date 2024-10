Slovenci in zlasti Hrvati bi na predsedniškem položaju v ZDA raje videli demokratsko kandidatko Kamalo Harris, večina Srbov na drugi strani podpira republikanca Donalda Trumpa, v Bosni in Hercegovini pa je podpora skoraj enakomerno razdeljena med Harris, Trumpa in neodločene, kaže nedavno izvedena raziskava podjetja Valicon.