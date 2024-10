Pirc Musar v Metliki in Semiču o cestah, urgenci, gasilcih in prostovoljcih Dolenjski list Hitra cestna povezava bi ljudem omogočila lažje življenje in poslovanje, je dejala. Hkrati želijo, da bi nujna medicinska pomoč v občini Metlika še naprej ostala vsaj na takšnem nivoju in v obsegu, kot je sedaj. Novi predlagani regionalni center nujne medicinske pomoči v Črnomlju je namreč od Metlike toliko oddaljen, da bi to negativno vplivalo na učinkovitost zagotavljanja nujne zdravstvene oskr ...

Sorodno















Omenjeni Nataša Pirc Musar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jože Podgoršek

Roman Žveglič

Luka Dončić

Tadej Pogačar