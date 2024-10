Kako bi se volivci odločili na referendumu o novi jedrski elektrarni? 24ur.com Kako je zlom jedrskega referenduma vplival na odnos Slovencev do jedrske energije in projekta JEK 2? Kako bi se volivci odločili, če bi bil, sicer zadnji trenutek preklican, posvetovalni referendum o novi jedrski elektrarni to nedeljo? Na inštitutu Mediana so za našo televizijo izmerili sentiment državljanov glede trenutno ene najbolj vročih polemik v državi.

Omenjeni referendum Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zlatko Zahovič

Tadej Pogačar

Igor Akrapovič

Marko Lotrič