V žirovski Alpini začeli deliti odpovedi 24ur.com Obutveno podjetje naj bi zaradi načrtovanega prestrukturiranja, kar so napovedali že maja letos, odpustilo 83 presežnih delavcev. 23 jih bo delo dobilo na drugem oddelku, nekaj se jih bo upokojilo, 38 delavcev pa si bo moralo najti delo drugje. Nekateri delavci, ki so se znašli na seznamu, so v Alpini pustili tudi 20 ali 30 let, pravi sindikalistka, zdaj pa so z danes na jutri ostali brez dela. N...

