Novomeščani v derbiju kroga osvojili Tivoli, tudi Podčetrtek do četrte zmage Sportal Na petkovi tekmi 5. kroga košarkarske lige OTP banke so košarkarji Podčetrtka z 80:69 slavili pri LTH Casting ter s četrto zmago sezone skočil tik pod vrh. Na tem je Krka, ki je v torek z 81:75 premagala Ilirijo, to pa je bila zanje četrta zmaga v sezoni.

