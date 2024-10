Iskanje službe v tujini je lahko izziv, ki pa ponuja številne priložnosti za osebno in profesionalno rast, še posebno med absolventskim staležem, ko sta razširitev obzorij in pridobitev mednarodnih izkušenj lahko ključna koraka na tvoji karierni poti. Kje iskati službo v tujini? Spletne platforme za iskanje dela LinkedIn: To je eno izmed najbolj priljubljenih orodij […] Prispevek Kje in kako iskat ...