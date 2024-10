V ruskem napadu na Dnipro in Kijev ubiti najmanj štirje ljudje, med njimi tudi najstnica RTV Slovenija V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro v osrednjem delu Ukrajine so bili v petek zvečer ubiti trije ljudje, med njimi najstnica, najmanj devet je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V Kijevu pa je bil ubit en človek.

