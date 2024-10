Ustvaril si je pedofilsko podjetje in izsiljeval otroke, obsodili so ga na dosmrtni zapor SiOL.net Sodišče na Severnem Irskem je v petek moškega, ki je preko spleta izsiljeval več otrok in pri tem 12-letno ameriško deklico napeljal k samomoru, obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Moški, ki je priznal krivdo v povezavi s 185 obtožbami kaznivih dejanj zoper 70 otrok, bo moral za zapahi presedeti najmanj 20 let.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Andreja Slokar

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić