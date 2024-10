Rusija napadla več stanovanjskih stavb v Dnipru in Kijevu N1 V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro v osrednjem delu Ukrajine so bili v petek zvečer ubiti trije ljudje, med njimi otrok, 19 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu z dronom na stanovanjsko zgradbo v prestolnici Kijev pa sta bila ubita dva človeka, ranjenih je najmanj pet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ...

