To so vadbe, ki so najbolj učinkovite pri hujšanju njena.si Vadbe, ki vključujejo intervalne treninge, so med najučinkovitejšimi oblikami vadbe za hujšanje in porabo kalorij. Intervalni treningi vključujejo izmenjavanje visokointenzivnih naporov s kratkimi obdobji počitka ali nizkointenzivnih aktivnosti. Takšna oblika vadbe povečuje porabo kalorij, pospešuje metabolizem in izboljšuje kondicijo. Izbrali smo nekaj priljubljenih oblik vodenih vadb z intervaln ...

