V 13. krogu prve lige se od 20.15 dalje v Fazaneriji merita Mura in Maribor. Nekoč je to bil derbi, že nekaj časa pa so vijoličasti v teh dvobojih izraziti favoriti. Predvsem po zaslugi črno-belih, ki so si privoščili že vse vrste porazov in so daleč od nekdanje Mure, ki jo je vodil Ante Šimundža. Lahko po dolgem času enkrat presenetijo pozitivno? Spremljajte z nami!