Spor med Modiano in Mercatorjem: začasno zaprt večji del ljubljanske blagovnice Maximarket SiOL.net V ljubljanski blagovnici Maximarket so začasno zaprti pritličje ter prvo in drugo nadstropje, kjer prodajajo oblačila in obutev ter parfume in kozmetiko. Najemnik teh prostorov, ki so v lasti Mercatorja, je družba Modiana. Mercator in Modiana sta v sporu okoli plačevanja najemnine in obratovalnih stroškov.

Sorodno







Omenjeni Ljubljana

Mercator Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Boštjan Cesar

Žan Kranjec

Marta Kos

Tanja Fajon