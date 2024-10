Iran: Izraelski napadi povzročili omejeno škodo topnews.si Iran je po nočnih izraelskih napadih na vojaške cilje v državi danes sporočil, da je vojska s sistemi zračne obrambe uspešno odbila napade, ki so povzročili “omejeno škodo”. Iranska vojska je sporočila, da so bili v izraelskih napadih ubiti štirje iranski vojaki. Iran ima pravico do samoobrambe, pa so sporočili z zunanjega ministrstva v Teheranu. […]...

Sorodno

























Omenjeni Iran

Izrael Najbolj brano Osebe dneva Kevin Kampl

Boštjan Cesar

Marta Kos

Žan Kranjec

Jan Oblak