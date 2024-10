Anže Kopitar prispeval podajo, LA pa še petič v sezoni z zmago Sportal Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so na domačem ledu s 3:2 premagali novinca v ligi NHL Utah. Ekipa iz Salt Lake Cityja še nima povsem izdelane klubske identitete, nima niti imena niti maskote, njen trener in igralci pa so vseeno prekaljeni NHL-ovci, še lani so se namreč v ligi skupaj borili kot člani moštva Arizona Coyotes, ki je po lanski sezoni ugasnilo.

