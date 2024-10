Šok med demokrati: Guardian napadel odločitev Washington Posta in LA Timesa, ker na predsedniških volitvah ne bosta podprla nobenega od kandidatov topnews.si V ZDA je pravi šok povzročila odločitev, da ugledna časopisa Washington Posta in LA Timesa na volitvah ne podpreta nobenega od predsedniških kandidatov. Izvršni direktor Washington Posta William Lewis je dejal, da je šlo pri odločitvi za “vrnitev k njihovim koreninam neizrekanja podpore predsedniškim kandidatom” in da časopis s tem končuje prakso tudi v prihodnje. […]...

