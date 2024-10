Po premiku urinih kazalcev smo znova v zimskem času, sta danes spali dlje? Lokalec.si Urine kazalce smo danes ob 3. uri premaknili za eno uro nazaj. S tem smo, kljub razpravi o ukinitvi premikanja ure, ki se je začela že leta 2018, s poletnega znova prešli na zimski čas. Na poletni čas pa se bomo vrnili zadnjo nedeljo v marcu. Urine kazalce pa bomo po podatkih Evropske komisije prestavljali še vsaj do leta 2026. Prvi premik ure so izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni. ...

