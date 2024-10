Olimpija pester domači teden začenja proti sosedu na lestvici Sportal Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo do prihodnje sobote v Tivoliju odigrali štiri tekme ICEHL. Prvo že ob 18. uri, ko se bo v Ljubljani še drugič v dveh tednih oglasil Gradec, za katerega igra slovenski napadalec Rok Tičar. Pred dvema tednoma so zmaji doma zmagali s 4:2 in graškim panterjem zadali sploh prvi poraz po rednem delu tekme v tej sezoni. Avstrijska zasedba je od takrat dvakrat izgubila...