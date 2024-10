Kako bo po uspehu v Evropi šlo Celju in Olimpiji? RTV Slovenija V četrtek sta Celje in Olimpija poskrbela za zgodovinski večer slovenskega klubskega nogometa z zmagama v Konferenčni ligi. Zdaj branilce naslova in pred 13. krogom vodilno ekipo Prve lige čakata soočenji s kluboma z dna lestvice.

