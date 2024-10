Pod vodo številne hiše in ceste: Naše sosede spet prizadele katastrofalne poplave Maribor24.si Jug Francije in sever Italije je v soboto zajelo obilno deževje, ki je povzročilo poplave ter ponekod ohromilo cestni in železniški promet.

Sorodno Omenjeni Francija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Žan Kranjec

Anže Kopitar

Janez Janša

Ivo Boscarol