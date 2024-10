Cerkev mora postati odzivna, odprta za resničnost in pripravljena slišati ter odgovarjati na krike ljudi! Radio Ognjišče Utrip dneva začenjamo v Vatikanu. Papež Frančišek je danes, na 30. nedeljo med letom, v baziliki sv. Petra, predsedoval sveti maši ob sklepu drugega zasedanja 16. redne škofovske sinode, ki je potekalo od 2. do 27. oktobra, na temo: »Za sinodalno Cerkev: občestvo, udeležba, poslanstvo«. Ob tej priložnosti so relikvijo sedeža svetega Petra prenesli ob vznožje glavnega oltarja vati...

