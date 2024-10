Zaradi spora med Mercatorjem in Modiano zaprte tri izmed štirih etaž Maximarketa RTV Slovenija Zaradi spora med Mercatorjem in Modiano glede plačila najemnin in obratovalnih stroškov so v soboto začasno zaprli tri od štirih etaž ljubljanske blagovnice Maximarket. Prodajalce so ob prihodu v službo pred vrati pričakali varnostniki.

Sorodno







Omenjeni Ljubljana

Mercator Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Luka Dončić

Anže Kopitar

Janez Janša

Robert Golob