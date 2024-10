V Gruziji je na sobotnih parlamentarnih volitvah prepričljivo slavila vladajoča stranka Gruzijske sanje. Opozicija rezultata ne priznava in opozarja na domnevne volilne nepravilnosti. Pritrjujejo ji skupna opazovalna misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Sveta Evrope, Nata in Evropskega parlamenta.