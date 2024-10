Derbi na Emiratesu osrečil "meščane", nov šok za Man Utd Sportal Vrhunec dogajanja na angleških zelenicah ta konec tedna je predstavljal dvoboj Arsenala in Liverpoola, ki sta se v zadnji tekmi 9. kroga razšla z 2:2. Branilec naslova Manchester City, še edini neporaženi klub v tej sezoni, je v soboto z 1:0 premagal Southampton in ob remiju na derbiju prevzel vodstvo na lestvici. Nov hladen tuš pa so doživeli njihovi mestni tekmeci. Tokrat je Manchester United v gosteh z 2:1 klonil proti West Hamu.

Sorodno

Omenjeni Arsenal

Manchester City

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Robert Sabolič

Žan Kranjec

Anže Logar

Janez Janša

Anton Rop