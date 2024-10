Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike, ki je do sedaj delovala v pritličju osrednje enote Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na Vošnjakovi 2, bo od danes na novi lokaciji v Zdravstveni postaji Magdalena na Jezdarski ulici. Delovni čas ambulante ostaja enak kot doslej, so sporočili iz zdravstvenega doma. Delovni čas ambulante bo torej še naprej od ponedeljka do petka od 20. do 23. ur ...