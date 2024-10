Z lepo popotnico so rokometaši Celja Pivovarne Laško prejšnji teden prišli iz Bosne in Hercegovine, kjer so letošnje prve evropske nasprotnike – RK Gračanica, premagali z osmimi zadetki razlike (35:43). Da so od tokratnih nasprotnikov precej boljši, so potrdili tudi na povratni tekmi 2. kroga evropskega pokala. Danes je bilo v Zlatorogu, kjer so našteli 1.200 gledalcev, 33:26, skupni izid pa tore ...