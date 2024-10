RTV Slovenija praznuje. Radio obstaja že 96 let, televizija pa 66 let. RTV Slovenija Tega dne leta 1928 je začel redno oddajati Radio Ljubljana, predhodnik Radia Slovenija. Predsednica uprave RTV-ja Natalija Gorščak poudarja, da so njihove vsebine pomembne za razvoj demokracije v državi. Je zavod posebnega pomena.

