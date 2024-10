V čudovitem ambientu Minoritske cerkve v Mariboru se je letos že devetič odvijal dogodek, ki je postal simbol štajerskih vinarjev in mladih vin – Salon štajerskih mladih vin Pubec. S svežino, šarmom in lahkotnostjo je Pubec ponovno povezal najboljše štajerske vinarje in obiskovalce, željne okusov nove vinske letine 2024. Dogodek, ki nam prinaša prvo pokušino novega letnika je praznovanje mladosti, ...