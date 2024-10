Peta zaporedna zmaga Colorada 24ur.com Hokejisti Colorado Avalanche so doma proti Ottawi Senators v severnoameriški hokejski ligi NHL zmagali s 5:4 in dosegli še peto zmago zaporedoma. Montreal Canadiens so bili s 4:3 boljši od Philadelphie Flyers in zmagali drugič zapovrstjo, New Jersey Devils pa so s 6:2 odpravili Anaheim Ducks.

Sorodno