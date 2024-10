Razpis za konzorcije institucij znanja za zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. 10. 2024 objavilo 1. javni razpis za intervencijo konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno. Skupaj je razpisanih 12 milijonov evrov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

