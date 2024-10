Na razpisih izbrani izvajalci del so se prejšnji teden lotili del na igrišču Nogometnega kluba Pobrežje in na zunanjem večnamenskem igrišču pri Osnovni šoli Leona Štuklja, kjer deluje tudi mednarodni oddelek. Kot so sporočili z mariborske občine, bosta obe naložbi pomembno prispevali k izboljšanju športne infrastrukture v mestu. Projekt obnove pobreškega nogometnega igrišča vključuje celovito sana ...