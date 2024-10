Kje točno sta hodila Sonja in Valentin: literarni zemljevid popelje po romanu In ljubezen tudi RTV Slovenija O tem, kako koristen je lahko zemljevid, kadar beremo zgodbe o mestu, ki ga ne poznamo, je Tonja Jelen razmišljala že v otroških letih. Svojo zamisel je pozneje zares uresničila, nazadnje ob romanu Draga Jančarja In ljubezen tudi.

