Šahistke Tajfuna v Srbiji osvojile ekipno zlato: "Zdaj nas šahovski svet zagotovo pozna" RTV Slovenija Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljana so v Vrnjački Banji v Srbiji v soboto po sedmih krogih evropskega klubskega pokala osvojile zlato medaljo. Prvič v zgodovini je slovenski klub zmagal na tem tekmovanju. Ljubljanski šahisti so bili peti in tudi blizu odličja.

Sorodno