Inšpektorji potrkali na vrata, ugotovili številne kršitve zurnal24.si Inšpektorji za okolje so letos pregledali 223 podjetij, ki vzdržujejo oziroma nameščajo opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, ali te pline dajejo na trg. V 135 primerih so ugotovili kršitve, na podlagi katerih so uvedli 83 prekrškovnih postopkov. V nekaterih primerih so ugotovili tudi kršitve drugih predpisov.

