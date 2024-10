Predstavniki nevladnih organizacij Greenpeace Slovenija, Umanotera ter Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) so danes pozvali k ukinitvi funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, ki jo zaseda Danijel Levičar, ter vzpostavitvi demokratične in vključujoče razprave o energetski prihodnosti Slovenije.