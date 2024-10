Italijo je pretresel obsežen hekerski škandal, potem ko je tožilstvo v Milanu nedavno razkrilo mrežo za krajo, izkoriščanje in prodajo zaupnih podatkov. Hekerji naj bi nezakonito pridobivali ogromne količine informacij ter z njimi izsiljevali politike in druge vplivne osebnosti, prodajali njihove podatke ter vplivali na sodne in druge procese.