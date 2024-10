Spoštovanje tradicije z mislijo na okolje Vlada RS Ob prihajajočem dnevu spomina na mrtve na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo izražamo spoštovanje do tradicije prižiganja sveč na grobovih. Ta običaj je globoko zakoreninjen v naši kulturi in simbolizira ohranjanje spomina na tiste, ki jih ni več med nami.

