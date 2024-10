Na železniške tire nastavili betonski zidak in stol Primorski dnevnik V soboto zvečer je policiste poklical strojevodja in povedal, da je z vlakom pri Postojni dvakrat prevozil neke stvari, poročajo Primorske novice. Vlak je nato ustavil, da bi preveril, kaj se je zgodilo in če je poškodovano podvozje. Promet je bil zaradi dogajanja v soboto zvečer kakšno uro ustavljen, da so tudi policisti opravili ogled in preverili, da na tirih ni postavljen še kakšen predmet. Ugo ...

