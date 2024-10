Fotografijo, ki smo jo iz arhiva Dolenjskega lista izbrali tokrat, smo objavili v 35. številki leta 1982. Naš dolgoletni sodelavec Milan Glavnonjić je obiskal ribiške zanesenjake, ki so jih klicali Fantje z Azurne obale ali na kratko »Azurna«, ki so ves prosti čas preživeli pod šotorom, ki so si ga postavili na »azurni« obali ribniškega ribnika na Barju. Skupino so sestavljali Milan Nigerl - Kobi ...