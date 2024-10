Na policiji ob začetku šolskih počitnic in bližajočimi se prazniki opozarjajo na morebitne zastoje in gnečo v okolici pokopališč in turističnih krajev. Vsem, ki bodo med prazniki zdoma, svetujejo, da v hiši ali stanovanju pred odhodom vzpostavijo občutek, kot da je nekdo doma in tako odvrnejo tatove. Vse, ki se bodo za noč čarovnic našemili, pa policisti opozarjajo, da vožnja v kostumu, z masko a ...