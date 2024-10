Najraje bi igral za Jesenice v Ligi IceHL, a to žal ni več mogoče RTV Slovenija Rok Tičar je bil po nedeljski zmagi Gradca v Tivoliju s 4:2 nasmejan. Z izdatno finančno injekcijo so cilji najvišji v zadnjem desetletju. Ni še rekel zadnje besede tudi v reprezentanci. Še nikoli ni obstal v elitni diviziji in maja je nova priložnost.

