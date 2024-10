Ameriška predsedniška kandidata Kamala Harris in Donald Trump v zaključku kampanje vse bolj stopnjujeta napade drug na drugega. Tako je demokratka odgovorila republikancu, da bi opravila test kognitivnih sposobnosti in k opravljanju izzvala tudi njega. Trump je namreč Harris večkrat označil za neumno in jo pozval, naj opravi test kognitivnih sposobnosti. ...