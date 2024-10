Dogovor o povprečnini prinaša 47,9 milijona evrov dodatnih sredstev za občine Maribor24.si Minister za finance in predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so danes podpisali dogovor o višini povprečnine.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Klemen Boštjančič

Robert Golob

Janez Janša

Asta Vrečko

Vladimir Prebilič