Melani Trump Madison Square Garden (MSG) govorila pet minut in objela nekdanjega predsednika Trumpa, ko je prišel na svoj govor topnews.si Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v nedeljo s podporniki napolnil znamenito newyorško dvorano Madison Square Garden (MSG). Predvolilno zborovanje v New Yorku mu je prineslo veliko medijske pozornosti. Zadnji republikanski kandidat, ki je zmagal v državi New York, je bil pred 40 leti Ronald Reagan in glede na ankete Trump, ki se je leta […]...

Sorodno























Omenjeni Donald Trump

Melania Trump

New York Najbolj brano Osebe dneva Klemen Boštjančič

Salome

Peter Dermol

Bojan Kumer

Robert Golob