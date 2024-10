Ilirija do pomembne druge zmage v jadranski ligi Ekipa Košarkarji Ilirije so v tretjem krogu lige Aba 2 dosegli drugo zmago. V ljubljanski Hali Tivoli so premagali Zlatibor z 69:58 (22:8, 36:23, 53:43).



