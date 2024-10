Izjemno slab večer Dončića ni bil usoden za Maverickse RTV Slovenija Košarkarji Dallasa so dobili tudi drugo domačo tekmo na začetku 79. sezone Lige NBA. Premagali so razglašeni Utah s 110:102. Luka Dončić je imel zelo slab strelski večer, zbral je 15 točk in zgrešil kar 17 metov iz igre (5/22).

