Letošnja Jenkova nagrajenca Miljana Cunta in Robert Simonišek SiOL.net Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je letos Jenkovo nagrado prvič namenilo dvema pesnikoma. Nagrado, ki so jo podelili nocoj v Mestni knjižnici Kranj ob sklepu letošnjih Jenkovih dni, sta si razdelila Miljana Cunta za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo in Robert Simonišek za pesniško zbirko Vračanje k čistosti.

