Rodri v boju za zlato žogo premagal Viniciusa in dejal: To je zmaga za igralce, kot sta ... Ekipa Španski zvezdnik Rodri je prejel nagrado za najboljšega nogometaša na svetu oziroma zlato žogo. Prehitel je tri nogometaše Reala iz Madrida, ki je v celoti bojkotiral prireditev v Parizu. Vezist Manchester Cityja je ob laskavem nazivu dejal, da brez pomoči soigralcev nagrade ne bi prejel. Posvetil jo je tudi svojim rojakom in predhodnikom.



