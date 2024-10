Zaradi zdravstvenih težav preložili sojenje Gerardu Depardieuju SiOL.net Sojenje igralcu Gerardu Depardieuju zaradi domnevnega spolnega napada in zlorabe, ki je bilo napovedano za ponedeljek, so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja preložili na marec, je po poročanju španske tiskovne agencije Efe sporočilo sodišče. Depardieu je obtožen, da je leta 2021 na snemanju filma spolno napadel in zlorabil scenografinjo.

