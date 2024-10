Poplavljencem četrti paket pozivov k predložitvi dokazil SiOL.net Ministrstvo za naravne vire in prostor je ta teden lastnikom v lanskih poplavah poškodovanih stanovanjskih stavb, ki so prejeli predplačila za obnovo, začelo pošiljati pozive k predložitvi dokazil za dodelitev sredstev. V tokratnem četrtem paketu je 2.657 pozivov, v njem pa so zajeti lastniki poškodovanih stanovanj v osrednjeslovenski regiji.

